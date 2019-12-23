Ankara milli savunma bakanı akar, kızılay'da bulunan uzman erbaş asgari gazinosunun açılışında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara milli savunma bakanı akar, kızılay'da bulunan uzman erbaş asgari gazinosunun açılışında... - Son Dakika

Ankara milli savunma bakanı akar, kızılay'da bulunan uzman erbaş asgari gazinosunun açılışında...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, Kızılay'da bulunan Uzman Erbaş asgari gazinosunun açılışında konuştu -1.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kızılay'da bulunan Uzman Erbaş asgari gazinosunun açılışında konuştu -1

Ankara milli savunma bakanı akar, kızılay'da bulunan uzman erbaş asgari gazinosunun açılışında...

Hulusi Akar, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:02 Kaynak: DHA
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