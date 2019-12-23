Ankara milli savunma bakanı akar, kızılay'da bulunan uzman erbaş asgari gazinosunun açılışında... - Son Dakika

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Ankara milli savunma bakanı akar, kızılay'da bulunan uzman erbaş asgari gazinosunun açılışında...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, Kızılay'da bulunan Uzman Erbaş asgari gazinosunun açılışında konuştu -1.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:02 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Akar, Kızılay'da bulunan Uzman Erbaş asgari gazinosunun açılışında konuştu -1
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