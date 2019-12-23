Ankara milli savunma bakanı akar, kızılay'da bulunan uzman erbaş asgari gazinosunun açılışında... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Kızılay 'da bulunan Uzman Erbaş asgari gazinosunun açılışında konuştu -3

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Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor