Son Dakika Haberleri: Ankara-Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dumlupınar Denizaltı Kazasıyla İlgili Anma Videosu

Ankara-Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dumlupınar Denizaltı Kazasıyla İlgili Anma Videosu

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dumlupınar Denizaltı Kazasıyla ilgili anma videosu(Tür: Ankara)

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dumlupınar Denizaltı Kazasıyla ilgili anma videosu

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:52 Kaynak: DHA

Dumlupınar, Ankara, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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