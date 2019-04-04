Ankara-Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dumlupınar Denizaltı Kazasıyla İlgili Anma Videosu
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dumlupınar Denizaltı Kazasıyla ilgili anma videosu(Tür: Ankara)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dumlupınar Denizaltı Kazasıyla ilgili anma videosu
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:52 Kaynak: DHA
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