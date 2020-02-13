Ankara minibüs şoförü elinde telefonla trafikte - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara minibüs şoförü elinde telefonla trafikte - Son Dakika

Ankara minibüs şoförü elinde telefonla trafikte

12 dakika önce

Minibüs şoförü elinde telefonla trafikteANKARA'da şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaşırken görüntülendi.

Minibüs şoförü elinde telefonla trafikte

ANKARA'da şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaşırken görüntülendi. Çankaya ilçesinde Yaşamkent- Kızılay hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaştı. Minibüsteki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği şoför, bilekleri ile direksiyonu tutarken, iki eline aldığı telefonda dakikalarca mesaj yazdı. Trafikte seyir halindeyken kaza yapma riskine rağmen telefonu elinden bırakmayan şoför, görenlerin dikkatini çekti.

Ankara minibüs şoförü elinde telefonla trafikte

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Telefon dolandırıcıları, mağdurların paralarıyla video çekip sosyal medyadan paylaştı
Siber zorbalığa maruz kalan İrem Derici yaşadıklarını anlattı Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi için gözaltı kararı AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:57 Bilyoner Winterfest 16 saat aralıksız müzik ile sona erdi
12:11 Bursa'da nostalji rüzgarı
11:41 Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldı mı? Kaçan'dan ilk açıklama
11:41 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında flaş iddia!
11:41 Giselle Tavilson'u bakın kime benzettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 13:28:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara minibüs şoförü elinde telefonla trafikte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]