Son Dakika › Güncel › Ankara minibüs şoförü elinde telefonla trafikte - Son Dakika
Ankara minibüs şoförü elinde telefonla trafikte
12 dakika önce
Minibüs şoförü elinde telefonla trafikteANKARA'da şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaşırken görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:16 Kaynak: DHA
Minibüs şoförü elinde telefonla trafikte
ANKARA'da şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaşırken görüntülendi. Çankaya ilçesinde Yaşamkent- Kızılay hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaştı. Minibüsteki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği şoför, bilekleri ile direksiyonu tutarken, iki eline aldığı telefonda dakikalarca mesaj yazdı. Trafikte seyir halindeyken kaza yapma riskine rağmen telefonu elinden bırakmayan şoför, görenlerin dikkatini çekti.
Son Dakika Telefon dolandırıcıları, mağdurların paralarıyla video çekip sosyal medyadan paylaştı Siber zorbalığa maruz kalan İrem Derici yaşadıklarını anlattı Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi için gözaltı kararı AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti