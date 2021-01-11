Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmazer uğradığı saldırıyı anlattı - Son Dakika

Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmazer uğradığı saldırıyı anlattı

11.01.2021 23:15
Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmazer uğradığı saldırıyı anlattı, System.String[]

Etlik eski garajlarda uğradığı saldırıda yaralanan Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazer, "Esnafımızın tamamının adaletli ve hakkaniyetli hizmet alabilmesi için sonucu ne olursa olsun mücadele edeceğiz" dedi.

Etlik eski garajlarda uğradığı saldırıda yaralanan Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Murat Yılmazer, "Esnafımızın tamamının adaletli ve hakkaniyetli hizmet alabilmesi için sonucu ne olursa olsun mücadele edeceğiz" dedi.

Etlik eski garajlarda uğradığı saldırıda yaralanan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmazer, yılbaşından bir gün önce saldırıya uğradıklarını belirterek, iki ay önce de yine tertipli organize bir şekilde gelip 25 kişinin üzerine saldırdığını söyledi. Yılmazer, "Bununla alakalı biz şikayet duyurusunda bulunduk. Dava açıldı. Arkasından takip eden süreçte olay günü arkadaşımız bizi 9 defa telefonla aradı. Görüşmek istediğini talep etti. Bu görüşme talebine biz olumlu yanıt verdik. Neticede esnaf için mücadele ediyoruz. Esnafın hak ve menfaatleri ile ilgili görüşmek zorundayız. Görüşme ile ilgili talepte bulunduktan sonra burada biz böyle bir saldırı olacağını tahmin etmiyorduk" diye konuştu.

6 Ağustos'ta Olağanüstü Genel Kurul'da genç bir kadro ile Ankara Minibüsçüler Odası'nda göreve geldiklerini kaydeden Yılmazer, "Yani yaklaşık 4 ay gibi bir zaman geçti. Bu zaman zarfında da esnafın hak ve menfaati ile alakalı çalışma içerisindeyiz. Zannedersem bu arkadaşımızın asıl kaygısı seçimle alakalı. Seçim kaygısı olduğundan dolayı. Sincan bölgesinde bir seçimle ilgili aday olduğunu duyuyoruz. Buradaki kaygılarından dolayı ve buradaki bir başka oda başkanının başarısını hazmedememeden kaynaklı. Biraz bencillik duygusu diyebiliriz. Yoksa kişisel bir konumuz yok" şeklinde konuştu.

Ukame ile ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını vurgulayan Yılmazer, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Ankara'daki toplu taşıma araçlarının iş ve işlevlerini, hat güzergahlarını belirleyen kurum. Burada minibüsçü camiasına, otobüsçüye, Sincan'daki esnafa hizmet eden bir kuruluş. Bir nevi işverenimiz. Burada tabii ki esnafa hizmet etme kaygısı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından herkes gibi bizler de hizmet alıyoruz. Yani Ukame ile alakalı bir sorun olduğunu zannetmiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Saldırıyı da anlatan Yılmazer, olayın yargıya taşındığını hatırlatarak, "Bir kişi ev hapsinde, dört kişi imza karşılığında serbest bırakıldı. Olay yargıda, inanıyorum ki yargı adaletli, hakkaniyetli kararını verecektir" ifadesini kullandı.

"Gerek telefonla gerek ziyaretle bu pandemi sürecinde yanımızda olduğunu bildiren tüm esnaf arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyen Yılmazer, "Bizim idealimiz ekmek. Bu ekmekle ilgili mücadelemiz devam edecek. Esnafımızın tamamının adaletli ve hakkaniyetli hizmet alabilmesi için sonucu ne olursa olsun mücadele edeceğiz. Bu konuyla alakalı elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şunu tekrar etmek istiyorum Ankara Minibüsçüler Odası büyük bir aile, büyük bir kuruluş, güçlü bir yapıya sahip. Allah inşallah birlik beraberliğimizi bozmadan bizlere bu görevi hizmet etmeyi, sonucunda da esnafımızdan helallik alıp görevimizi bırakmayı nasip eyler" şeklinde konuştu.

Sağlık durumu ile ilgili de bilgi veren Yılmazer, "Elimde sallama diye tabir ettiğimiz yaralanmadan dolayı yaralanmalar var. Sırtımda bıçak darbesi var ve diğer tarafta da akciğere saplanan bir bıçak darbesi var. Esnafımızın duasıyla iyi niyetimizle salih amel düşüncemizle iyiyiz çok şükür" dedi. - ANKARA

Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmazer uğradığı saldırıyı anlattı

Murat Yılmazer, Ankara, Kurul, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmazer uğradığı saldırıyı anlattı - Son Dakika


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