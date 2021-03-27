ANKARA MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale... - Son Dakika

MİT'in Irak 'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye 'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK 'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.

Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı

Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor

Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt