Ankara Motosiklet Festivali'nde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladı
14 dakika önce
Quick Sigorta'nın son sürprizi Q Truck, büyük sempati topladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:40 Kaynak: İHA
Quick Sigorta
'nın son sürprizi Q Truck, büyük sempati topladı.
4 Temmuz Perşembe günü Ankara Motosiklet
Kulüplerinin Çamlıdere
Aluç Dağı Milli Parkında düzenlediği Ankara Motosiklet Festivalinde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladı.
7 Temmuz tarihinde Kızılcahamam Cumhuriyet Meydanı
'na geçen Q Truck birkaç gün burada kaldıktan sonra Eskişehir
'e hareket edecek.
Quick Sigorta'nın sigortacılığı tabana yaymak üzere gerçekleştirdiği çalışmaların yeni bir halkasını oluşturan Q Truck ilk kez geçen hafta İstanbul
klasik Otomobil Fuarı'nda halkın karşısına çıkmıştı.
Çamlıdere ve Kızılcahamam'da bulunduğu sürelerde belediye başkanları tarafından da ziyaret edilen Q Truck yaz boyunca izleyeceği rotayla ilgi odağı olmaya ve sürprizlerle sigortacılığı tanıtmaya devam edecek. - ANKARA
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