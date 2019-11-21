Son Dakika Haberleri: Ankara msb 70 aile tel abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı
Son Dakika Güncel Ankara msb 70 aile tel abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı - Son Dakika

Ankara msb 70 aile tel abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı

6 saat önce

MSB 70 aile Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktıMİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor.

MSB 70 aile Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güvenli Bölge'nin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKKYPG'nin Tel Abyad ve Rasulayn'dan temizlenmesinin bölgeye geri dönüşlerin yolunu açtığı bildirildi. Terör örgütü PKKYPG'nin Fırat'ın doğusunu işgal etmesiyle birlikte baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt vatandaşının bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi

Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz de Türkiye'ye sığınmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKKYPG'nin bölgeden temizlenmesi ve alt yapı çalışmalarına hız verilmesi Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünün de önünü açtı. Terör örgütü PKKYPG'den kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Cerablus'a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü. Barış Pınarı Harekat bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA, (DHA)

Ankara msb 70 aile tel abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:26 Kaynak: DHA
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MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı
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