ANKARA MSB: Askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrolü devam ediyor - Son Dakika

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ANKARA MSB: Askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrolü devam ediyor
6 saat önce
MSB: Askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrolü devam ediyorMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelin sağlık kontrollerinin devam ettiği açıklandı.
MSB: Askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrolü devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelin sağlık kontrollerinin devam ettiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "COVID19 ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor. Aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:50 Kaynak: DHA
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