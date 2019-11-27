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Ankara msb barış pınarı harekat bölgesindeki suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını...
6 saat önce
ANKARA MSB Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:07 Kaynak: DHA
ANKARA MSB Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor
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