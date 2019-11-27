Son Dakika Haberleri: Ankara msb barış pınarı harekat bölgesindeki suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını...
Son Dakika Güncel Ankara msb barış pınarı harekat bölgesindeki suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını... - Son Dakika

Ankara msb barış pınarı harekat bölgesindeki suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını...

6 saat önce

ANKARA MSB Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor.

ANKARA MSB Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor

Ankara msb barış pınarı harekat bölgesindeki suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını...

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:07 Kaynak: DHA
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