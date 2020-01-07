Ankara msb barış pınarı harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan suriyeli kardeşlerimiz daha... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara msb barış pınarı harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan suriyeli kardeşlerimiz daha... - Son Dakika

Ankara msb barış pınarı harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan suriyeli kardeşlerimiz daha...

6 saat önce

MSB Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu.

MSB Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu

Ankara msb barış pınarı harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan suriyeli kardeşlerimiz daha...

Barış Pınarı Harekatı, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:06 Kaynak: DHA
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