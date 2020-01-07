Ankara msb barış pınarı harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan suriyeli kardeşlerimiz daha... - Son Dakika

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Ankara msb barış pınarı harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan suriyeli kardeşlerimiz daha...
6 saat önce
MSB Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:06 Kaynak: DHA
MSB Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu
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