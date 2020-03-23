ANKARA MSB Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor - Son Dakika

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ANKARA MSB Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor
6 saat önce
MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyorMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda 'sosyal mesafe' kuralının yerine getirildiği bildirildi.
MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda 'sosyal mesafe' kuralının yerine getirildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" denildi.
ANKARA, (DHA)-
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:27 Kaynak: DHA
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