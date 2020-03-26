ANKARA-MSB Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor - Son Dakika

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ANKARA-MSB Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor
20 dakika önce
MSB Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor.
ANKARA-MSB Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:55 Kaynak: DHA
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