ANKARA-MSB Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA-MSB Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor - Son Dakika

ANKARA-MSB Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor

20 dakika önce

MSB Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor.

ANKARA-MSB Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor

ANKARA-MSB Birliklere girişlerde sıkı önlemler uygulanıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:55 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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