Ankara msb bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan türk milletinin gücüyüz - Son Dakika

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Ankara msb bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan türk milletinin gücüyüz
6 saat önce
ANKARA MSB Bizler Kahramanlık ve Cesaretin Sembolü Olan Türk Milletinin Gücüyüz.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:38 Kaynak: DHA
ANKARA MSB Bizler Kahramanlık ve Cesaretin Sembolü Olan Türk Milletinin Gücüyüz
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