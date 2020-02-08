Ankara msb bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan türk milletinin gücüyüz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara msb bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan türk milletinin gücüyüz - Son Dakika

Ankara msb bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan türk milletinin gücüyüz

6 saat önce

ANKARA MSB Bizler Kahramanlık ve Cesaretin Sembolü Olan Türk Milletinin Gücüyüz.

ANKARA MSB Bizler Kahramanlık ve Cesaretin Sembolü Olan Türk Milletinin Gücüyüz

Ankara msb bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan türk milletinin gücüyüz

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:38 Kaynak: DHA
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