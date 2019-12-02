Son Dakika Haberleri: Ankara-msb'den 'nato' açıklaması türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi
Son Dakika Güncel Ankara-msb'den 'nato' açıklaması türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi - Son Dakika

Ankara-msb'den 'nato' açıklaması türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi

7 saat önce

MSB'den 'NATO' açıklaması Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi.

MSB'den 'NATO' açıklaması Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi

Ankara-msb'den 'nato' açıklaması türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:48 Kaynak: DHA
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