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Ankara-msb'den 'nato' açıklaması türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi-2
6 saat önce
MSB'den 'NATO' açıklaması Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi-2.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
MSB'den 'NATO' açıklaması Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi-2
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