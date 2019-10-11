ANKARA MSB'den Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için paylaşımı

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ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi?

Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var