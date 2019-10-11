Ankara msb'den tek tek sorulacak bu hesaplar aziz şehitlerimiz için paylaşımı
1 saat önce
ANKARA MSB'den Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için paylaşımı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:51 Kaynak: DHA
ANKARA MSB'den Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için paylaşımı
MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 terörist etkisiz hale getirildi CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan Donald Trump'a bomba sözler ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi? Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var