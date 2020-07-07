ANKARA MSB Hakkari Aktütün'de PKK'lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu - Son Dakika

ANKARA MSB Hakkari Aktütün'de PKK'lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu
ANKARA MSB Hakkari Aktütün'de PKK'lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu (TESLİM OLMA ANI)
ANKARA MSB Hakkari Aktütün'de PKK'lı bir terörist, Komandolarımıza teslim oldu (TESLİM OLMA ANI)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:42 Kaynak: DHA
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