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Ankara msb komandolar teröristlerin yeni bir tuzağını daha önledi
7 saat önce
ANKARA MSB Komandolar teröristlerin yeni bir tuzağını daha önledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
ANKARA MSB Komandolar teröristlerin yeni bir tuzağını daha önledi
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