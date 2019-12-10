Son Dakika Haberleri: Ankara msb komandolar teröristlerin yeni bir tuzağını daha önledi
Son Dakika Güncel Ankara msb komandolar teröristlerin yeni bir tuzağını daha önledi - Son Dakika

Ankara msb komandolar teröristlerin yeni bir tuzağını daha önledi

7 saat önce

ANKARA MSB Komandolar teröristlerin yeni bir tuzağını daha önledi.

ANKARA MSB Komandolar teröristlerin yeni bir tuzağını daha önledi

Ankara msb komandolar teröristlerin yeni bir tuzağını daha önledi

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:52 Kaynak: DHA
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