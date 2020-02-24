Ankara msb muhtemel göçün sebebi esed rejimi ve destekçileridir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara msb muhtemel göçün sebebi esed rejimi ve destekçileridir - Son Dakika

Ankara msb muhtemel göçün sebebi esed rejimi ve destekçileridir

6 saat önce

MSB: "Muhtemel göçün sebebi Esed rejimi ve destekçileridir"MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed Rejimi ve destekçileridir" denildi.

MSB: "Muhtemel göçün sebebi Esed rejimi ve destekçileridir"

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed Rejimi ve destekçileridir" denildi.

Bakanlık, Twitter hesabından, Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınır hattına göç etmek zorunda kalan İdlibli sivillerin kaldığı çadır kampların görüntüsünü paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa'ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esed Rejimi ve destekçileridir. İdlib'de yüzbinlerce masum insan, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır."

ANKARA, (DHA)

Ankara msb muhtemel göçün sebebi esed rejimi ve destekçileridir

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:36 Kaynak: DHA
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