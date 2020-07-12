ANKARA MSB Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi - Son Dakika

ANKARA MSB Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini duyurdu.

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet kullanılmamış A4 TAS füzesi, 200 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet patlamamış roket mühimmatı, 1 adet patlamamış 60 milimetre havan mühimmatı, 1 adet patlamamış top mühimmatı, 1 adet Doçka uçaksavar namlusu, 1 adet kullanılmış kornet, 2 adet Alpha Fire düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 adet fünye, 100 kilo amonyum nitrat, 1 adet telsiz ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve el yapımı patlayıcılar METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi" denildi.

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA MSB Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi - Son Dakika
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