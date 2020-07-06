ANKARA MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

ANKARA MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun, planlandığı gibi başarıyla devam ettiği vurgulandı. Komandoların, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tel güdümlü füze ve tetik tertibatı, 1 adet tabanca, 14 adet el bombası, 9 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet antipersonel mayın, 15 adet antipersonelantitank roketatar mühimmatı, 1 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 100 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 900 adet 7.62 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 700 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 1900 adet 5.45x39 milimetre fişek, 14 adet tabanca mermisi, 34 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 4 adet patlamamış top mühimmatı, 28 adet el bombası fünyesi, 9 varil mazot, 1600 adet tahrip kapsülü, 1500 adet mekanik fünye, 233 adet elektrikli fünye, 5 adet jeneratör, 600 metre elektrik kablosu, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet hilti, 2 adet Yaesu el telsizi, 3 adet silah üstü dürbün, 2 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet gündüz el dürbünü, 4 çuval amonyum nitrat, 2 adet termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

ANKARA, (DHA)-

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:48 Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:59 Son Dakika: İzmir'de sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesi" bir yıllık takiple çökertildi 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:22 Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 10:30 Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü
23:34
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 00:32:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]