Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika

Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı

6 saat önce

ANKARA MSB, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı.

ANKARA MSB, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı

Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı
Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır Soma'da maden ocağında patlama meydana geldi, 4 işçi yaralandı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 06:31:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]