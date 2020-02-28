Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı - Son Dakika

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Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı
6 saat önce
ANKARA MSB, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
ANKARA MSB, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı
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