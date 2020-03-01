Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı - 2 - Son Dakika

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Ankara msb, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı - 2
21 dakika önce
ANKARA MSB, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştıMSB: Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:00 Kaynak: DHA
ANKARA MSB, rejim unsurlarının vurulduğu görüntüleri paylaştı
MSB: Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib'de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!
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