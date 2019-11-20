Son Dakika Haberleri: Ankara msb rus askerleri ile fırat'ın doğusunda icra edilen dokuzuncu kara devriyesi tamamlandı 2
Son Dakika Güncel Ankara msb rus askerleri ile fırat'ın doğusunda icra edilen dokuzuncu kara devriyesi tamamlandı 2 - Son Dakika

Ankara msb rus askerleri ile fırat'ın doğusunda icra edilen dokuzuncu kara devriyesi tamamlandı 2

6 saat önce

MSB Rus Askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen dokuzuncu kara devriyesi tamamlandı 2.

MSB Rus Askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen dokuzuncu kara devriyesi tamamlandı 2

Ankara msb rus askerleri ile fırat'ın doğusunda icra edilen dokuzuncu kara devriyesi tamamlandı 2

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
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