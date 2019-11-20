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Ankara msb rus askerleri ile fırat'ın doğusunda icra edilen dokuzuncu kara devriyesi tamamlandı
6 saat önce
MSB Rus Askerleri ile Fırat'ın Doğusunda İcra Edilen Dokuzuncu Kara Devriyesi Tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
MSB Rus Askerleri ile Fırat'ın Doğusunda İcra Edilen Dokuzuncu Kara Devriyesi Tamamlandı
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