ANKARA MSB Sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirler alınmaktadır - Son Dakika

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ANKARA MSB Sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirler alınmaktadır
6 saat önce
ANKARA MSB Sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirler alınmaktadır.
ANKARA MSB Sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirler alınmaktadır
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:12 Kaynak: DHA
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