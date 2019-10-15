Ankara msb, terör örgütü pkkpyd-ypg'nin zorla savaştırdığı gençler, pişmanlıklarını anlatmaya devam...
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MSB, Terör örgütü PKKPYD-YPG'nin zorla savaştırdığı gençler, pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:45 Kaynak: DHA
MSB, Terör örgütü PKKPYD- YPG'nin zorla savaştırdığı gençler, pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor
PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi Son Dakika: YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var Rusya'dan Münbiç açıklaması: Esad güçleri bin kilometre karede kontrolü sağladı