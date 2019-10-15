Son Dakika Haberleri: Ankara msb, terör örgütü pkkpyd-ypg'nin zorla savaştırdığı gençler, pişmanlıklarını anlatmaya devam...
Son Dakika Güncel Ankara msb, terör örgütü pkkpyd-ypg'nin zorla savaştırdığı gençler, pişmanlıklarını anlatmaya devam...

Ankara msb, terör örgütü pkkpyd-ypg'nin zorla savaştırdığı gençler, pişmanlıklarını anlatmaya devam...

1 saat önce

MSB, Terör örgütü PKKPYD-YPG'nin zorla savaştırdığı gençler, pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor.

MSB, Terör örgütü PKKPYD- YPG'nin zorla savaştırdığı gençler, pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor

Ankara msb, terör örgütü pkkpyd-ypg'nin zorla savaştırdığı gençler, pişmanlıklarını anlatmaya devam...

YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:45 Kaynak: DHA
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