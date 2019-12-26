Ankara msb yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara msb yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika

Ankara msb yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor

6 saat önce

MSB Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor.

MSB Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor

Ankara msb yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:34 Kaynak: DHA
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