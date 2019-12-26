Ankara msb yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika

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Ankara msb yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor
6 saat önce
MSB Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:34 Kaynak: DHA
MSB Yol kontrol noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor
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