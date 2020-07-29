Ankara Müftü Vekili Ünal'dan "bayramda Kovid-19 tedbirleri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Ankara Müftü Vekili Ünal'dan "bayramda Kovid-19 tedbirleri" açıklaması Açıklaması

Ankara Müftü Vekili Ali Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşlara bayram namazına kendi seccadeleriyle gelmelerini, abdestlerini evde almalarını, kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşturmamak için Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününe yayarak kurban kesimi...

Ankara Müftü Vekili Ünal'dan

Ankara Müftü Vekili Ali Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşlara bayram namazına kendi seccadeleriyle gelmelerini, abdestlerini evde almalarını, kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşturmamak için Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününe yayarak kurban kesimi yapmalarını, bayram ziyaretlerinde tokalaşmak ve el öpmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Ankara Müftü Vekili Ali Ünal, Kurban Bayramı'nın İslam dinindeki önemi ve Kovid-19 sebebiyle bayram süresince uygulanacak tedbirler hakkında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kurban ibadetinin, Allah'a yaklaşma maksadıyla, belirlenen zamanlarda, belirlenmiş hayvanların Allah için kesilmesi anlamına geldiğini belirten Ünal, "Kurban kesmek, tarih boyunca her dinde var olagelen bir ibadettir. Sadece şekil ve amaç itibarıyla farklılık arz eder. Dinimizde ise kurban kesmek, Mekke'den Medine'ye hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır." diye konuştu.

Kendisini zengin kabul eden, en az 81 gram altını olan herkesin kurban kesmekle mükellef olduğuna işaret eden Ünal, dini, iktisadi ve ahlaki boyutları olan kurban ibadetinin Hz. İbrahim'den kalan önemli bir ibadet olduğunu dile getirdi.

Kurbanlık hayvanların sağlıklı olmasının önemine değinen Ünal, "Herhangi bir özürü olan, tek gözünü kaybetmiş, kulağı ya da kuyruğu kesilmiş, süt memesi kurumuş ya da kurban olacağı yere sağlıklı bir şekide gidemeyecek hayvanların kurban edilmemesi gerekir." dedi.

"Kurban, bayramın ilk 3 gününe yayılarak kesilsin"

Ünal, Ankara Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının kurban hizmetleri konusunda ortaklaşa aldığı tedbir kararlarına da değindi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bayram sabahı camilerde vatandaşlara maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyma noktasında uyarılarda bulunulacağını belirten Ünal, "Hocalarımızdan özellikle şu konuda telkinde bulunmalarını istedik. Bu sene, önceki bayramlardaki gibi ilk gün kurban kesip, kalan günlerde tatile çıkılmak yerine kurbanlar bayramın üç gününe yayılarak kesilsin." diye konuştu.

Kurban kesim yerlerine her aileden bir kişinin gitmesinin yeterli olacağını vurgulayan Ünal, tedbirler konusunda Kurban Hizmetleri Komisyonlarının, bayram günleri boyunca hem satış hem kesim yerlerinde bulunacaklarını kaydetti.

Ünal, vatandaşları kurban kestikten sonra bazı parçalarını çöp kutularına atmamaları, kurbanın kendi bahçelerinde kesilmesi halinde gömülecek alanı derin kazmaları, akan kanı cadde ve sokaklara taşırmamaları ve kurbana eziyet etmemeleri konusunda da uyardı.

"Arefe günü sabah namazından itibaren teşrik tekbirleri getirilecek"

Arife günü sabah namazıyla teşrik tekbirlerinin başlayacağını bildiren Ünal, "Teşrik tekbirleri, bayramın son günü ikindi namazına kadar farz namazlarından sonra getirilmelidir. Teşrik tekbirleri kadın, erkek, kurban kesen ya da kesmeyen herkes için vaciptir." dedi.

Ünal, bayram günlerinde namazlarını kazaya bırakanların da yine bayram günlerinde kaza namazlarını eda etmeleri halinde teşrik tekbirleri getirebileceklerini kaydetti.

"Tüm tedbirlere uygun hareket edilmesini istiyoruz"

Sağlığın her şeyin önünde olduğuna dikkati çeken Ünal, sağlık olmadan ibadetin de yaşamın da olmayacağını vurguladı. Kovid-19 salgınının ülkemizde ve dünyada hala sürdüğüne, gerekli tedbirler alınmasına rağmen henüz sıfır noktasına ulaşılamadığına işaret eden Ünal, "Memlekete giden kardeşlerimizden devletimizin aldığı tüm tedbirlere uygun hareket etmelerini istiyoruz. Ziyaretler kısıtlanmıyor zaten, fakat bayramlaşmak için tokalaşılmaması, el öpülmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs vakalarının yoğun olarak görüldüğü Ramazan Bayramı'nda, bayram namazlarının evlerde eda edildiğini hatırlatan Ünal, "Bu bayramda kontrollü sosyal hayat kuralları gereği, cami içinde ve dışında 1,5 metre mesafeyi göz önünde bulundurmalıyız." dedi.

Ünal, "Bayram namazına mümkün olduğunca abdestlerinizi ve seccadelerinizi alıp gelin." tavsiyesinde bulunan Ünal, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında küçük çocukların bayram namazı için camiye getirilmemesi daha uygundur." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, Ankara, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Müftü Vekili Ünal'dan 'bayramda Kovid-19 tedbirleri' açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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