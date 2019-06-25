Ankara Müftüsü Sönmezoğlu'ndan, Beypazarı müftülüğüne ziyaret

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Beypazarı ilçe müftüsü ve belediye başkanını ziyaret etti.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Beypazarı ilçe müftüsü ve belediye başkanını ziyaret etti.

Sönmezoğlu, Beypazarı ziyaretinde Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ardından Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun'u ziyaret eden Sönmezoğlu, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yaz Kuran kurslarını çök önemsediklerini ifade eden Müftü Sönmezoğlu, "Benim din görevlim, imamım mahallesini cemaatini çok iyi tanıyacak. Camide programlar düzenleyerek, onları daha yakından tanıma fırsatı bulması lazım. Mahallesinde kaç kişi oturduğunu dahi bilmesi lazım." dedi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da Belediye olarak din hizmetleri konusunda duyarlı davranmaya çalıştıklarını ve her türlü desteğe hazır olduğunu aktardı.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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