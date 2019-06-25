Son Dakika Haberleri: Ankara Müftüsü Sönmezoğlu'ndan, Beypazarı müftülüğüne ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Ankara Müftüsü Sönmezoğlu'ndan, Beypazarı müftülüğüne ziyaret

25 dakika önce

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Beypazarı ilçe müftüsü ve belediye başkanını ziyaret etti.

Ankara Müftüsü Sönmezoğlu'ndan, Beypazarı müftülüğüne ziyaret, System.String[]
Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Beypazarı ilçe müftüsü ve belediye başkanını ziyaret etti.
Sönmezoğlu, Beypazarı ziyaretinde Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
Ardından Beypazarı Müftülüğüne atanan Mehmet Karakoyun'u ziyaret eden Sönmezoğlu, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Yaz Kuran kurslarını çök önemsediklerini ifade eden Müftü Sönmezoğlu, "Benim din görevlim, imamım mahallesini cemaatini çok iyi tanıyacak. Camide programlar düzenleyerek, onları daha yakından tanıma fırsatı bulması lazım. Mahallesinde kaç kişi oturduğunu dahi bilmesi lazım." dedi.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da Belediye olarak din hizmetleri konusunda duyarlı davranmaya çalıştıklarını ve her türlü desteğe hazır olduğunu aktardı.
İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:13 Kaynak: AA
Tuncer Kaplan, Mehmet Sönmezoğlu, Ankara, Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner vefat etti Mansur Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı Belgeselde görüp hobi olarak başladığı teraryumlar, mesleği oldu 188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:38:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Müftüsü Sönmezoğlu'ndan, Beypazarı müftülüğüne ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]