ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
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ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması

6 saat önce

Müzelerde dezenfeksiyon çalışmasıKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca salgın hastalıklara karşı müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı açıklandı.

ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması, System.String[]

Müzelerde dezenfeksiyon çalışması

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca salgın hastalıklara karşı müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı açıklandı.Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Müzelerimizi büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Salgın hastalıklarla mücadele tedbirlerimizi ülke genelindeki tüm müzelerimizde düzenli olarak sürdüreceğiz" denildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:32 Kaynak: DHA
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