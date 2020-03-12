ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması
6 saat önce
Müzelerde dezenfeksiyon çalışmasıKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca salgın hastalıklara karşı müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:36 Kaynak: DHA
Müzelerde dezenfeksiyon çalışması
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca salgın hastalıklara karşı müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Müzelerimizi büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Salgın hastalıklarla mücadele tedbirlerimizi ülke genelindeki tüm müzelerimizde düzenli olarak sürdüreceğiz" denildi.
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