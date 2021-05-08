Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri: "Mutlu çocukların sırrı sanat eğitiminde" - Son Dakika

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri: "Mutlu çocukların sırrı sanat eğitiminde"

08.05.2021 10:59
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri:

Müzik, resim, drama, tasarım gibi sanatın çeşitli dallarını bünyesinde barındıran, Türkiye'nin ilk tematik üniversitelerinden Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin öğretim üyeleri, mutlu çocukların sırrının sanat olduğunu belirterek, çocukları sanatla tanıştırmanın ve yeteneklerini...

Müzik, resim, drama, tasarım gibi sanatın çeşitli dallarını bünyesinde barındıran, Türkiye'nin ilk tematik üniversitelerinden Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin öğretim üyeleri, mutlu çocukların sırrının sanat olduğunu belirterek, çocukları sanatla tanıştırmanın ve yeteneklerini küçük yaşta ortaya çıkarmanın önemine işaret etti.

Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgehan Eren ve Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Çelebi, bebeklerde ve çocuklarda müzik ve resim eğitiminin başlama yaşı ile çocukların bu alanlarda nasıl desteklenmesi gerektiğine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Doç. Dr. Eren, aktif olarak kullanılan müzik etkinliklerinin, çocukların gelişiminde gerek duygusal gerekse zihinsel açıdan oldukça faydaları bulunduğuna işaret etti.

Bebeklerin müziğe yatkınlığının anlaşılabilmesi için bir müzik sesi duymalarının yeterli olduğuna dikkati çeken Eren, şöyle devam etti:

"Çocuklar zaten müziğe yatkın olarak doğarlar. Özel durumlar haricinde çocuklar çoğunlukla müziğe ilgilerini, başlarını sallayarak, ellerini çırparak veya öne arkaya salınarak gösterirler. Bu sayede onlardaki müzik etkisini hissedebilirsiniz bedenlerinde. Bu da onların müziğe tepkisini gösterir. Çocukların müziğe ilişkin yeterlilikleri veya yetenekleri konusunda bir görüş belirtmek gerekirse biraz daha yaş almaları beklenmelidir. Veliler, çocuklarının müziğe yeteneği olduğu varsayımından hareket edebilirler, zaman içerisinde çocukların ilgi ve yeteneği daha belirgin şekilde ortaya çıkacaktır."

"Müzikle dolu bir çevrede büyümelerine fırsat tanınmalıdır"

Çocuklarda müzik farkındalığı açısından standart bir yaş aralığı olmadığını ifade eden Eren, "Bazı çocuklar 4 yaşında, bazıları ise 5-6 yaşında farkındalık geliştirebilir. Önemli olan çocukların müziğe olan ilgilerini ayakta tutacak çevresel düzenlemeler yapabilmektir. Bu noktada ailelere, velilere ve müzik öğretmenlerine görev düşüyor. Yetişkinler çocukların müzik aletleri ve müzikle dolu bir çevrede büyümelerine fırsat tanımalılar. Müzik eğitimine başlamak için de bir yaş aralığı yoktur." bilgisini verdi.

Eren, annelerin henüz hamilelik döneminde iken karın bölgesine kulaklık takarak bebeklerine müzik dinletebileceklerini belirterek, doğumdan itibaren de doğru ve kaliteli müzikler dinleterek çocuklarına müzikal açıdan katkı sağlamaya başlayabileceklerini anlattı.

"Daha basit çalgılar ile başlamak gerekiyor"

Yapılandırılmış bir müzik eğitimi için ise profesyonel piyano, keman gibi daha karmaşık aletler yerine başlangıçta daha basit çalgılar ile başlanmasını tavsiye eden Eren, "Ritim çubukları, tefler, marakaslar başlangıç çalgıları olabilir. İki eli ile kolaylıkla çalabileceği daha basit ve başarılı şekilde müzik yapabileceği çalgılar ile başlanmasında yarar var. Sonrasında ise daha ileri beceri gerektiren müzik aletlerine geçiş yapılabilir." diye konuştu.

Başlangıç olarak, ebeveynlerin zararsız atık materyallerden ses çıkaran müzik aletleri yapabileceğini aktaran Eren, şöyle devam etti:

"Çocuklara verilecek çalgılarda önemli 4 özellik vardır. Renkli ve ilgi çekici olması, işlevsel olması, sağlığa zarar vermeyen materyalden ve kolay çalınabilir olması. Oyunlarda ise müzikli hareketli ve ritmik öğeleri içeren ve dile destek veren müzikli oyunlara yer verilmesinde fayda var."

Üniversitede bu çalışmaları yürütmenin ilham verici olduğunu ifade eden Eren, şöyle konuştu:

"Özel branşlarda beraber çalışan sanatçı akademisyen arkadaşlarımla olmak bize birçok yeni fikirler veriyor. Üniversitemiz de bu fikirlerin gerçekleşmesinde bizlere oldukça büyük destekler sağlıyor. O anlamda tematik bir üniversitede görevimi sürdürüyor olmak gerçekten çok keyifli."

"Çocuk resim yaparken oyun oynadığını düşünüyor"

Dr. Öğr. Üyesi Çelebi ise çocukların doğdukları andan itibaren hayal dünyalarının farklı olduğunu dile getirerek, "Ellerine bir şey aldıklarında oyuncak olsun, materyal olsun onlar için her şey oyuna dönüşüyor. Boyalar da resimler de aynı şekilde. Çocuk resim yaparken oyun oynadığını düşünüyor. Çocuk ne zaman oyun oynamaya başlıyor ise resim yapmaya da o zaman başlayabilir. Çocuklara zarar vermeyecek malzemeden kullanılan kalın kalemler ve parmak boyalar ile resim yapma süreci başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorsak onları sanata yönlendirmeliyiz"

Resim yapmanın çocuklara kazanımlarını da aktaran Çelebi, "Resim yapıldığında öncelikle çocuğun özgüveni çok yüksek oluyor. Sorumluluk alıyor, yaptığı işi bitiriyor. Çünkü bir farkındalığı yüzeye aktarma telaşı var. Hayal kuran çocuklar yetiştirmiş oluyoruz ve çocuk kendini ifade edebilme fırsatı yakaladığı için mutlu oluyor. Mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorsak onları sanata yönlendirerek içlerinde o duyguları dışarı aktarmalarına fırsat vererek bunu elde etmiş oluyoruz. Mutlu çocukların sırrı sanat eğitimindedir." dedi.

"Çocuklara olabildiğince bol sanatçı örnekleri göstermeliyiz"

Çelebi, tek tip çocuk modeli oluşturulmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Her çocuk kendi özünde biricik ve tek. Hepsi aynı insanı çizmek zorunda değil, hepsi aynı ağacı çizmek zorunda değil. Yani tabiata bakalım, hangi insan birbirine, hangi ağaç birbirine, hangi meyve birbirine benziyor. Ama biz illa istiyoruz ki insan çizen çocuk, iki gözü olacak, bir burnu olacak, orantıları olacak. Hayır gerek yok buna. Bırakalım çocuk kendi düşündeki insan profilini aktarsın kağıda ya da yüzeye ya da herhangi bir objeye, buna fırsat tanıyalım. Çocuklara olabildiğince bol sanatçı örnekleri göstermeliyiz."

"Üniversitemiz bizlere cesaret veriyor"

Tematik bir sanat üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde sanat eğitimi vermenin kazanımlarını da anlatan Çelebi, sözlerini söyle tamamladı:

"Müzik ve güzel sanatlar ismi insanı heyecanlandırıyor. Bu iki güzel kavramı bir başlık altında görmek bizleri çok mutlu ediyor. Böyle tematik bir üniversitede bulunmak çalışmalarımızın ilerleyişi anlamında bizlere cesaret veriyor. Rektörümüz Prof. Dr. Erol Parlak hocamıza bu çalışmalarından, emeğinden dolayı, bu kadar güzel insanın bir arada çalışma motivasyonunu artırdığı için özellikle çok teşekkür ediyorum."

oyunlar, Türkiye, Ankara, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri: 'Mutlu çocukların sırrı sanat eğitiminde' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı         
11:09
Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:03
Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada         
10:24
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı         
09:51
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti         
09:42
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 11:32:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri: "Mutlu çocukların sırrı sanat eğitiminde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement