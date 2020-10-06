Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Galerisi açıldı - Son Dakika

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ) bünyesinde kurulan sanat galerisi, "Rağmen" başlıklı karma sergiyle açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleriyle (Kovid-19) yapılan açılış töreni, MGÜ Rektörü Prof. Erol Parlak ile Ressam Ahmet Güneştekin'in katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta, öğretim üyeleri Dr. F. Deniz Katıtaş ve Dr. Ceyla Ganioğlu, davetlilere müzik dinletisi sundu.

Sanatın iyileştirici gücüne vurgu yapılan sergide, MGÜ Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nden Doç. Dr. Aybige Demirci Şenkal, Doç. Dr. Güzin Ayrancıoğlu, öğretim üyeleri Dr. Sevinç Yanbeyi Beşer, Dr. Selin Güneştan ve Dr. Tuğba Çelebi ile Arş. Gör. Aylin Kara Işık'ın eserleri sergileniyor.

"Rağmen" başlıklı karma sergi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Galerisi'nde 9 Ekim Cuma akşamına kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.