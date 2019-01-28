Ankara Myk Hentbol: 16-26 : Adıyaman Belediyespor
1 saat önce
Hentbol Süper Lig'inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, Ankara MYK Hentbol takımını deplasmanda 16-26 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Hentbol Süper Lig'inde mücadele eden Adıyaman
Belediyespor, Ankara MYK
Hentbol takımını deplasmanda 16-26 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
İkinci yarıya galibiyetle başlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, takım olarak ikinci yarı öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, "Bir sporcu kardeşimiz yurt dışında bir takıma transfer oldu. Sezonun ikinci yarısına deplasmanda galibiyetle başladık. Grupta puan sıralamasında üstümüzde bulunan takımların puan kaybetmesi elde etmiş olduğumuz galibiyetin bizim açısından önemi çok daha güzel oldu. Teknik heyetimizi ve sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Maça galibiyet parolasıyla hazırlanmıştık ve oyuncularımızın güzel performansıyla bu hedefimize ulaştık. Aldığımız galibiyetten dolayı teknik ekibimizi ve oyuncularımızı kutluyorum. Galibiyeti her zaman destekçimiz olan Belediye Başkanımıza ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
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