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Ankara Nallıhan'da trafik denetimi - Son Dakika

Ankara Nallıhan'da trafik denetimi

23.12.2021 17:38
Ankara Nallıhan'da trafik denetimi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik birimi ekiplerince bir dizi denetimler yapıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik birimi ekiplerince bir dizi denetimler yapıldı. Başta kırmızı ışık ihlali olmak üzere, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı ihlalleri denetlenirken, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin de kontrolü yapıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik birimi ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan sürücülerin denetlendiği uygulamada, 278 araç ve sürücüsü denetlendi. Sürücülere, trafik kuralları ihlallerinin neden olabileceği olumsuz durumlardan bahsedilerek, güvenli trafik için emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerin amacı güvenli trafik ortamını sağlamak

İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü'nün nezaretinde, çok sayıda polisin destek verdiği uygulamada, Nallıhan ilçe merkezinde her gün yaklaşık 2 bin 500 ağır vasıta aracın geçiş yaptığı belirtilirken, 600 civarında da ticari olmayan aracın trafikte bulunduğu öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre ilçede yapılan uygulamanın amacının, vatandaşların üzerinde son dönemlerde oluşan trafik ile ilgili kaygıların asgari seviyeye indirilerek, güvenli bir trafik ortamının oluşmasını sağlamak, olduğu öğrenildi. - ANKARA

Ankara Nallıhan'da trafik denetimi
Ankara Nallıhan'da trafik denetimi
Ankara Nallıhan'da trafik denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Nallıhan'da trafik denetimi - Son Dakika


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