Ankara narkotik ekipleri bayram öncesi 152 kilo esrar ve 20 kilo eroin yakaladı - Son Dakika

Ankara narkotik ekipleri bayram öncesi 152 kilo esrar ve 20 kilo eroin yakaladı
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 152 kilo esrar ve 20 kilo eroin yakaladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesinde düzenlediği çalışmalarla sokak satıcılarına nefes aldırmadı. Ankara'ya uyuşturucu sokmaya çalışan kişilerle ilgili düzenlenen operasyonda, 15 ayrı olayda 37 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 22'si tutuklandı ve 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu yakalamalarda, 152 kilo esrar, 20 kilo eroin, 3 adet tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi.