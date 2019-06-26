Ankara Narkotik ekipleri halkla iç içe
50 dakika önce
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri, Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında Kızılay Meydanı'nda vatandaşlara uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemini anlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:40 Kaynak: İHA
Suçlarla Mücadele Birimleri, Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında Kızılay Meydanı
'nda vatandaşlara uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemini anlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sahada uyguladığı farkındalık çalışmasıyla uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemi vatandaşlara anlatılıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
ve Yeşilay
kurumlarının da desteklediği bilgilendirme çalışmasında vatandaşlara ücretsiz karbonmonoksit ölçüm cihazı ile test yapıldı. Narkotik birimlerine ait motosikletler ve keskin burunlu narkotik köpekleri de stantta yer aldı. Başkent'in göbeği konumunda bulunan Kızılay Meydanı'nda açılan stantta, "Farkındayız farklıyız", "Uyuma ihbar et" sloganlarıyla vatandaşlardan "0552 155 06 06" numaralı Whatsapp
ihbar hattına karşılaştıkları uyuşturucu satıcıları ve olayları ihbar etmeleri istendi. Google
Play ve AppStore üzerinde bulunan "Uyuşturucu ile Mücadele" telefon uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.
(İHA)
Şule Çet davasında sır perdesini aralayacak "saat" detayı
400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar
Emniyet şeridinden giderken kameralara yakalanan şarkıcı Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım
"Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu