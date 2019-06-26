Son Dakika Haberleri: Ankara Narkotik ekipleri halkla iç içe
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ankara Narkotik ekipleri halkla iç içe

48 dakika önce

Ankara Narkotik ekipleri halkla iç içe Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında Kızılay'da kurulan stantta vatandaşlar bilgilendirildiANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri, Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında Kızılay Meydanı'nda vatandaşlara uyuşturucu ve...

Ankara Narkotik ekipleri halkla iç içe
Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında Kızılay'da kurulan stantta vatandaşlar bilgilendirildi
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri, Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında Kızılay Meydanı'nda vatandaşlara uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemini anlattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sahada uyguladığı farkındalık çalışmasıyla uyuşturucu ve suçlu ile mücadelenin önemi vatandaşlara anlatılıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay kurumlarının da desteklediği bilgilendirme çalışmasında vatandaşlara ücretsiz karbonmonoksit ölçüm cihazı ile test yapıldı. Narkotik birimlerine ait motosikletler ve keskin burunlu narkotik köpekleri de stantta yer aldı. Başkent'in göbeği konumunda bulunan Kızılay Meydanı'nda açılan stantta, "Farkındayız farklıyız", "Uyuma ihbar et" sloganlarıyla vatandaşlardan "0552 155 06 06" numaralı Whatsapp ihbar hattına karşılaştıkları uyuşturucu satıcıları ve olayları ihbar etmeleri istendi. Google Play ve AppStore üzerinde bulunan "Uyuşturucu ile Mücadele" telefon uygulaması üzerinden de ihbarın gerçekleştirebileceği bilgisi verildi.
Ankara Narkotik ekipleri halkla iç içe
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
Ankara, Narkotik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar Emniyet şeridinden giderken kameralara yakalanan şarkıcı Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım "Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Adana'da vatandaşlar zor anlar yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:12:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Narkotik ekipleri halkla iç içe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]