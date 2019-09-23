Son Dakika Haberleri: Ankara neden turizmin de başkenti değil?
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Ankara neden turizmin de başkenti değil?

1 saat önce

Türkiye'nin başkenti Ankara, dünyanın diğer başkentleri kadar turist çekemiyor.

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Türkiye'nin başkenti Ankara, dünyanın diğer başkentleri kadar turist çekemiyor. Yabancı turistlerin birçoğu günübirlik gezinin ardından bir gecelik konaklama sonrası diğer kentlere yöneliyor. Ankara esnafı da bu durumdan hoşnut değil. Turizmin ekonomilerine katkı getirmediğinden bahseden esnaf, gelecek için pek de umutlu görünmüyor.

Ankara neden turizmin de başkenti değil?

Türkiye, turist, Ankara, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:01 
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