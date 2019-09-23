Ankara neden turizmin de başkenti değil?
1 saat önce
Türkiye'nin başkenti Ankara, dünyanın diğer başkentleri kadar turist çekemiyor.
Türkiye'nin başkenti Ankara, dünyanın diğer başkentleri kadar turist çekemiyor. Yabancı turistlerin birçoğu günübirlik gezinin ardından bir gecelik konaklama sonrası diğer kentlere yöneliyor. Ankara esnafı da bu durumdan hoşnut değil. Turizmin ekonomilerine katkı getirmediğinden bahseden esnaf, gelecek için pek de umutlu görünmüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:01
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