Ankara neden turizmin de başkenti değil?

Türkiye'nin başkenti Ankara, dünyanın diğer başkentleri kadar turist çekemiyor. Yabancı turistlerin birçoğu günübirlik gezinin ardından bir gecelik konaklama sonrası diğer kentlere yöneliyor. Ankara esnafı da bu durumdan hoşnut değil. Turizmin ekonomilerine katkı getirmediğinden bahseden esnaf, gelecek için pek de umutlu görünmüyor.