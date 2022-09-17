Milli Eğitim Bakanı Özer, BM'deki Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Özer, BM'deki Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

17.09.2022 21:40

ANKARA/NEW Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dünyanın her yerinde salgın hastalıklar, göç dalgaları ve iklim değişikliği gibi olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalındığına işaret ederek "Dünyada yaşanan 'kriz durumlarını', eğitim sistemlerimizi daha da dirençli hale getirmek için nasıl...

ANKARA/NEW Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dünyanın her yerinde salgın hastalıklar, göç dalgaları ve iklim değişikliği gibi olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalındığına işaret ederek "Dünyada yaşanan 'kriz durumlarını', eğitim sistemlerimizi daha da dirençli hale getirmek için nasıl 'fırsata' dönüştüreceğimizi tartışmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Bakan Özer, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi" kapsamında düzenlenen, Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Özer, dünyada salgın hastalıklar, göç dalgaları ve iklim değişikliği gibi olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalındığını, eğitimin bir taraftan bu sorunlardan etkilendiğini, diğer taraftan bu sorunların çözümü için en güçlü enstrüman olduğunu belirterek "Dünyada yaşanan 'kriz durumlarını', eğitim sistemlerimizi daha da dirençli hale getirmek için nasıl 'fırsata' dönüştüreceğimizi tartışmamız gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye olarak, karşılaşılan en zorlu durumlarda dahi eğitimi en büyük öncelik olarak belirlediklerini vurgulayan Özer, Kovid-19 salgınının ilk safhalarında eğitimin, altyapısını güçlendirdikleri Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sayesinde uzaktan eğitim aracılığıyla devam etmesini sağladıklarını, bunun yanında, farklı televizyon kanalları kurarak uzaktan eğitim fırsatlarını zenginleştirdiklerini ve ihtiyaç duyan öğrencilere 700 bine yakın tabletin ücretsiz ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

"Okul öncesinde okullaşmayı yalnızca bir yılda yüzde 78'den yüzde 93'e yükselttik"

Bakan Özer, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini alamayacağını vurguladıklarını hatırlatarak "Gerekli yatırım ve önlemlerle birlikte geçtiğimiz eğitim öğretim yılını okullarımızda, yüz yüze ve kesintisiz bir şekilde tamamlamayı başardık. Yardımcı kaynaklar, destekleme kursları, yaz okulu gibi uygulamalarla salgının yarattığı öğrenme kayıplarının telafisine yönelik mekanizmalar oluşturduk." dedi.

"Sürekli iyileştirme kültürünün, ülkemizde olduğu gibi 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmene sahip büyük ölçekli bir eğitim sistemine yerleştirilmesi büyük emekler istemektedir. Öncelikle, K-12 düzeyinde tüm kademelerde okullaşma oranlarımızı yüzde 90'lara çıkardık. Daha eşitlikçi bir sisteme sahip olmak için okul öncesinde okullaşmayı yalnızca bir yılda yüzde 78'den yüzde 93'e yükselttik." değerlendirmesinde bulunan Özer, her bir öğrenciye ücretsiz eğitim sunma ilkesi doğrultusunda ders kitaplarını ve yardımcı materyalleri ücretsiz sunduklarını aktardı.

Özer, akademik destek ve telafi eğitimi programlarının kapsamını genişlettiklerini, sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı, özel eğitime ihtiyacı olan ve zorunlu göç kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklara ayrıca destek sunduklarını ve özellikle göçmen çocukların eğitim hakkından mahrum kalmasına izin vermediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Türkiye, başta Suriye olmak üzere milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaparak bu konuda önde gelen ülkeler arasında bulunmaktadır. Ülkemiz, okul çağında bulunan ve sayısı 1 milyonun üzerine çıkan geçici koruma altındaki Suriyeli çocuğa eğitim hizmetleri sunmaya devam etmektedir."

Mesleki eğitimin sürdürülebilir bir kalkınma için hayati olduğunu belirten Özer, bu gerçekten hareketle, Türkiye'nin mesleki eğitim sistemini iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirdiklerini, kısa süre önce hayata geçirdikleri yeni mesleki eğitim merkezi programlarıyla yetişkinlerin mesleki becerileri kazanmalarını sağladıklarını söyledi.

Bakan Özer, eğitimin başat aktörü öğretmenlerin mesleki gelişimini sürekli desteklemenin öncelikleri olduğunu ve getirdikleri yeni yaklaşımla Türkiye'deki tüm öğretmenlerin güncellenmiş hizmet içi eğitimlere katılımını sağladıklarını ve öğretmenlere hem çevrim içi hem de okul temelli gelişim imkanları sunduklarını belirtti.

Modüler eğitimler aracılığıyla her ay 1 milyondan fazla yetişkine çeşitli alanlarda eğitimler sunmaya devam ettiklerini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Bu eğitimlere katılan yetişkinlerimizin yaklaşık yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Bu eğitimler aracılığıyla yetişkinlerimizin becerilerini geliştirerek iş gücü piyasasının taleplerine daha uyumlu ve daha dirençli hale getiriyoruz.

Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi daha müreffeh bir dünyanın inşası için dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmeye hazırız."

YORUMLAR
500
Bakan Özer, Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşlarına hitap etti Bakan Özer, Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşlarına hitap etti Bakan Özer, Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşlarına hitap etti Bakan Özer, Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşlarına hitap etti Bakan Özer, Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşlarına hitap etti Bakan Özer, Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşlarına hitap etti
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, BM'deki Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 Ermenistan'da devlet fiyaskosu! Pelosi'nin konuşma yapacağı sırada tercüman krizi yaşandı
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:47:33. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, BM'deki Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement