Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya 1200 kilometre kesintisiz ulaşım - Son Dakika

Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya 1200 kilometre kesintisiz ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun inşaatı süren 2. kesiminin 29 Ekim'de tamamlanacağını belirterek, "Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan aks üzerinden Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Urfa'ya kadar uzanan 1200 kilometrelik bir aksı...

Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya 1200 kilometre kesintisiz ulaşım, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'nun inşaatı süren 2. kesiminin 29 Ekim'de tamamlanacağını belirterek, " Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan aks üzerinden Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Urfa'ya kadar uzanan 1200 kilometrelik bir aksı tamamlamış oluyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaretinde, Bakanlık ve hükümet olarak ülkenin her yerinde ulaştırma ve altyapı noktasında çok değerli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Bunlardan en önemlilerinden olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1.ve 3. kesimlerinin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah eksik kalan 2. kesimi de 29 Ekim'de tamamlayacağız, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bunlar ülkemiz için çok büyük değer. Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan aks üzerinden Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Urfa'ya kadar uzanan 1200 kilometrelik bir aksı tamamlamış oluyoruz. Bunları yaptığımızda zamandan, yakıttan müthiş kazanımlar oluyor. Bu yatırımlar, bulunduğu bölgeye canlılık getiriyor, ekonomide, istihdamda, ticarette, turizmde, üretimde müthiş gelişmeler oluyor. Bunlar da tabii ki vatandaşımızın yaşam kalitesine etki ediyor. İnşallah bu projeleri bir an önce bitirip hayata, ekonomiye kazandırdıkça biz de mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımız da buraları kullandığı zaman onların mutluluğu bizim en büyük sevincimiz, enerji kaynağımız."

Karaismailoğlu, hızlı trenle ilgili de çok büyük çalışmaların yapıldığına dikkati çekerek, Konya-Karaman- Ulukışla hattında çalışmaların devam ettiğini, Aksaray-Ulukışla- Yenice hattının da uygulama projelerinin bitmek üzere olduğunu aktardı.

Ülkenin dört bir yanını kara yolu ve demir yolu ağıyla geliştirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle konuşu:

"Demir yolu, önümüzdeki günlerde çok daha önemli olacak. Özellikle sanayilerin, OSB'lerin gelişmesi, bunların demir yoluna bağlantıları konusunda önemli çalışmalarımız var. İnşallah bölge lojistik anlamda çok önemli bir hale gelecek. Bölgenin Anadolu'nun kalbinde olması, her tarafa uzaklığı demir yolu ve kara yoluyla bütün bağlantıları sağladıktan sonra üretimde müthiş gelişmeler olacak. Bir taraftan yatırımlar devam ederken bir taraftan da Cumhurbaşkanının liderliğinde dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldik. İnşallah Mavi Vatan'ımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sabahın erken saatlerinde Tuz Gölü'nde Türksat'ın 5. Model Uydu Yarışması'na katıldık. Orada gençlerimizin gözlerindeki o parıltıyı, o enerjiyi gördükçe insan daha da mutlu oluyor. İnşallah orada da uydularımızı bir bir uzaya fırlatıp gücümüzü ve sesimizi yükselteceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, Valiliği de ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Yılmaz Şimşek ile görüştü. Ardından Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret eden Karaismailoğlu, kentte devam eden ulaştırma yatırımları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinde Bakan Karaismailoğlu'na AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de eşlik etti.

Şanlıurfa, Ankara, Edirne, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya 1200 kilometre kesintisiz ulaşım - Son Dakika Ekonomi


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