Ankara-Niğde Otoyolu ile yıllık 1,628 milyar lira tasarruf sağlanacak - Son Dakika

Ankara-Niğde Otoyolu ile yıllık 1,628 milyar lira tasarruf sağlanacak

16.12.2020 19:43
Ankara-Niğde Otoyolu ile yıllık 1,628 milyar lira tasarruf sağlanacak, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün hizmete giren Ankara-Niğde Otoyolu ile toplamda da yıllık 1 milyar 628 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün hizmete giren Ankara-Niğde Otoyolu ile toplamda da yıllık 1 milyar 628 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu açılışının ardından Ana Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.

Türkiye ve gelecek nesiller için önemli günlerden birinin yaşandığını belirten Karaismailoğlu, 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamının bugün açıldığını anımsattı.

Devasa bir yatırım yapıldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Ülkemiz için gurur, dünya için örnek projelerden bir tanesi." diye konuştu.

Türkiye genelinde son 18 yılda yapılan bölünmüş yol uzunluğunun 28 bin kilometreye ulaştığını anlatan Karaismailoğlu, yıllık 18,5 milyar lira yakıttan ve zamandan tasarruf edildiğini söyledi.

Karaismailoğlu, 8 milyar doların üzerinde maliyeti olan 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi maliyet açısından yüksek olan projelerin öz kaynakla yapıldığında milli bütçeye yük getireceğini, bu nedenle alternatif finansal modellerin tercih edildiğini kaydetti.

Söz konusu projelerin kısa sürede ekonomiye kazandırılmasının faydalarının anlatmakla bitmediğini, yapım maliyetlerini kısa sürede çıkardıklarını dile getiren Karaismailoğlu, büyük maliyetli yatırımları, kamu-özel iş birliğiyle kısa sürede bitirip ekonomiye kazandırdıklarını bildirdi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun da önemli projelerden biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"330 kilometre uzunluğunda Ankara ile Niğde arasını bağlayan, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde illerini birbirine bağlayan. Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar olan yaklaşık 3 bin 200 kilometre uzunluğundaki otoyol ringini tamamlayan devasa bir proje. Bu otoyolun tamamlanmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlanmış oldu. Proje ekonomiye, istihdama, üretime, tarıma, turizme büyük katkılar sağlayacak."

"Seyahat süresi 4 saat 14 dakikadan 1 saat 50 dakikaya düştü"

Karaismailoğlu 5 viyadük, 49 köprü, 75 üst geçit bulunan proje kapsamında 130 milyon 98 bin metreküp kazı yapıldığını, 75 milyon 881 bin metreküp dolgu yapıldığını 14 milyon 715 bin ton soğuk karışım asfalt kullanıldığını, 7 milyon 382 bin sıcak karışım asfalt kullanıldığını bildirdi.

Mevcut yolun 317 kilometre olduğunu, saatte 75 kilometre hızla 4 saat 14 dakika sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni otoyolumuzda mesafe 275 kilometreye düştü. Yolculuk süresi ise 2 saat 20 dakika oldu. Burada sadece zamandan kazandığımız yıllık tasarruf 1 saat 50 dakika. Bunların ekonomik faydalarına baktığımız da zamanda yıllık 885 milyon lira tasarrufumuz var. 743 milyon lira/yıl sadece yakıttan tasarruf var. Toplamda da yıllık 1 milyar 628 milyon lira tasarrufumuz var. Azalan karbon emisyonunun da karşılığı 19 milyon lira oldu."

Projenin diğer bir önemli özelliğinin ise akıllı yol olması olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, otoyol güzergahında 1,3 milyon metre fiber optik hat döşendiğini, 500 trafik sensörü, 9 meteorolojik ölçüm istasyonları, 208 olay algılama kamerası, 687 değişken mesaj ile değişken trafik işaretlerinin konulduğunu bildirdi.

Otoyolun tamamen güvenli ve konforlu olduğunu belirten Karaismailoğlu, dünyanın en kaliteli ve güvenli yollarını yaptıklarını, dünyaya örnek olduklarını, birçok ülkeden otoyolları incelemeye gelen yabancı firma ve ülkelerin olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, bağlantı yollarıyla 332 kilometre olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapım süresinin 3 yıl, işletme süresinin 15 yıl 4 ay olduğunu anımsatarak üç kesimde farklı araç garantisi verildiğini bildirdi.

Söz konusu garantilerin yapılan fizibilite çalışmaları sonucu belirlendiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İşletmenin ilk yıllarında bu kapasitelerin sağlamayacağını biz de biliyoruz. Ama belli bir süre geçince kullanım arttıkça bu garanti araç sayıları karşılayacaktır. Otoyolun toplam yatırımın maliyeti 1 milyar 320 milyon lira. İşletmecinin yaptığı kamulaştırma 12 milyon 890 bin avro, işletme ağır bakım maliyeti 1 milyar 58 milyon avro, finansman maliyetinin 860 milyon avro, genel toplam 3 milyar 252 milyon avro."

İşletmecinin söz konusu süre sonunda yolu, devlete teslim edileceğini anlatan Karaismailoğlu, "Buranın işletmesini kurumumuz yapacak. Buradan gelen gelirleri de yine ülkemiz ve kurumumuz kazanacak. Burada kazandırdığımız değer ve karbon emisyonunun azalması nedeniyle 8 bin 836 ağaca eş değer karbon emisyonunda tasarruf sağladık. Zamandan 885 milyon lira, yakıttan 743 milyon lira, çevrede 19 milyon lira olmak üzere yıllık 1 milyar 628 milyon lira kazancımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, bu yollar sayesinde kazalarda yüzde 80 azalma olduğunu dile getirerek, yaptıkları işlerin seyahat süresini kısalttığını, konforu artırdığını, yolların güvenli hale getirilmesi dolayısıyla da kazaların azaldığını anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, projelerin yüzyıllar boyunca memlekete hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Ankara, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankara-Niğde Otoyolu ile yıllık 1,628 milyar lira tasarruf sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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