Son dakika haber... Ankara-Niğde Otoyolu'nda kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Ankara- Niğde Otoyolu'nda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde şıkışan bir kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.