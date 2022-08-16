Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı - Son Dakika
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Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı

16.08.2022 20:21
Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı

Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana yaklaşık 9 milyon aracın kullandığını belirterek, "Seyahat süresinin yarı yarıya düşmesiyle birlikte vatandaşlarımızı sevdiklerine...

Ankara- Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana yaklaşık 9 milyon aracın kullandığını belirterek, "Seyahat süresinin yarı yarıya düşmesiyle birlikte vatandaşlarımızı sevdiklerine güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde kavuşturuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Son 20 yılda ulaşımın her şekline yatırım yaptıklarını ve Türkiye'nin altyapı sorununu büyük ölçüde çözdüklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Durmaksızın milletimizin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdik. Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. 7/24 çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Dev projeleri milletimizin hizmetine sunduk. O projelerden biri de Ankara-Niğde Otoyolu. Otoyol ringinin bir parçası olan Ankara-Niğde Otoyolu, 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda. Tamamı 16 Aralık 2020'de trafiğe açılan otoyol, Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan ve yapılması planlanan Şanlıurfa- Habur Sınır Kapısı kesimini de kapsayan TEM (Trans European Motorway) Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım sağladı."

"Ankara-Niğde arası 2 saat 22 dakikaya indi"

Otoyolun hizmete açılması ile Ankara-Niğde arası seyahat süresinin 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indiğine vurgu yapan Karaismailoğlu, "Açıldığı günden bu yana otoyoldan 8 milyon 961 bin araç geçiş yaptı. Zamandan yıllık 450 milyon lira, akaryakıt tüketiminden yıllık 278 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 728 milyon lira tasarruf edildi. 57 bin ton karbon emisyon azaltımı sağlandı" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz"

20 yılda otoyol ağını 2 kattan fazla artırarak, 3 bin 633 kilometreye ulaştırdıklarını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ışığında projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti. 2053 yılına kadar otoyol uzunluğunun 8 bin 325 kilometreye yükseleceğini belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'nin geleceğini inşa etmeyi sürdüreceğiz. Yaptığımız her yatırıma bir kulp bulmaya çalışanlara rağmen, yolumuzda ilerliyoruz. Biz, Türkiye'nin, milletimizin geleceği için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Karaismailoğlu: 'Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı' Bakan Karaismailoğlu: 'Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı' İSTANBUL-BEYKOZ'DA OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ İSTANBUL-BEYKOZ'DA OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI: 2 ÖLÜ
Kaynak: İHA

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Tragger, Ankara, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara-Niğde Otoyolu'nu yaklaşık 9 milyon araç kullandı - Son Dakika
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