Ankara-Niğde otoyoluna sürücülerden tam not - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve Ankara- Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşüren Ankara-Niğde otoyolunu kullanan vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını belirtti.

Ankara-Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşüren otoyol, Türkiye'nin en akıllı yolu olma özelliğine sahip. Ülke ekonomisine her yıl 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak olan otoyol ile her yıl yakıttan 127 milyon litre tasarruf edilmiş olacak.

Zaman ile yakıttan tasarruf ettiren otoyolu kullanan ve yolu çok beğendiğini belirten Halil Özçam, Türkiye genelinde yapılan yollar gibi gayet güzel bir yol olduğunu belirtti.

"BEKLENTİLERİMİZİ FAZLASIYLA KARŞILADI"

Adana'ya yolculuk yapan Recep İnci ise "Çok güzel bir otoyol. Beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Yolun sesi diğer yollardan farklı, gayet güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

(İbrahim Berat Yılmaz/İHA)