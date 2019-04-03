Ankara'nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak
1 saat önce
Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:54
CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı
Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor
Giresun'da CHP'nin İtirazı Kabul Edildi
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