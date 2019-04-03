Son Dakika Haberleri: Ankara'nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak

Ankara'nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak

1 saat önce

Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Ankara'nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak, System.String[]
Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:54 

Ankara, Ekonomi
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