Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 dakika önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi., System.String[]

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Akyurt, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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