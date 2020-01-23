Son Dakika › Güncel › Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11 dakika önce
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:02 Kaynak: AA
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son Dakika Manisa'da deprem sonrası ilk görüntüler! Vatandaşlar sokağa fırladı Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı