Son Dakika Haberleri: Ankara'nın Akyurt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Ankara'nın Akyurt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hilal Ayık kazandı.

Ankara'nın Akyurt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Ankara'nın Akyurt ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hilal Ayık kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hilal Ayık 9 bin 975, bağımsız aday Hakan Türkdağ 5 bin 805, İYİ Parti adayı Selami Ünür bin 208 oy aldı.

-Ayık'ın özgeçmişi-

Hilal Ayık, 1987 Ankara doğumlu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesinde, Yüksek Lisans eğitimini TOBB ETU'da tamamladı. İyi düzeyde İngilizce biliyor. Özel bir şirkette Yazılım Mühendisi olarak çalışmaktadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Hilal Ayık, AK Parti, Akyurt, Ankara, Güncel
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